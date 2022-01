Ungheria, via libera alla quarta dose di vaccino anti-Covid per tutti

Ansa

Dal 13 gennaio in Ungheria è possibile ricevere la quarta dose del vaccino anti-Covid. Lo ha annunciato il capo di gabinetto del premier Viktor Orban. Si tratta del primo Paese Ue a partire con la campagna per la quarta dose per tutti. Grecia, Danimarca e Spagna hanno dato il via libera solo per i fragili. Fuori dall'Europa hanno già iniziato a somministrare la quarta dose soltanto Israele e Cile.