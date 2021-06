Ungheria, Orban: "La nostra legge non è contro i gay, non la ritiriamo"

ansa

"Non abbiamo una legge" contro l'omosessualità in Ungheria, "abbiamo una legge che difende genitori e bambini. E' sempre meglio leggere prima e poi reagire". Così il premier ungherese, Viktor Orban, sottolineando di aver "lottato per la libertà sotto il regime comunista, anche per i diritti gay". "Non si tratta di omosessualità", ha insistito, dicendosi disponibile al confronto, ma spiegando che non ritirerà la legge, "già approvata e in vigore".