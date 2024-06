Europee, Orban vince ma arretra: in Ungheria exploit di Magyar

Secondo i risultati preliminari, in Ungheria l'affluenza è stata del 56%, un record per le Europee. Sebbene Fidesz domini la politica ungherese dal 2010, molti elettori sono profondamente insoddisfatti del governo. Una profonda crisi economica e una recente serie di scandali che hanno coinvolto politici di Fidesz hanno scosso il partito che si vanta di sostenere i valori della famiglia e il conservatorismo cristiano. Questi fattori hanno portato all'emergere di uno dei più formidabili sfidanti che Orban abbia mai affrontato, Peter Magyar. Questo avvocato a febbraio ha rotto i ranghi con il partito di Orban e in pochi mesi ha costruito il più forte partito di opposizione, Tisza, cioè "Rispetto e Libertà". Questo movimento con il 31% dei voti si aggiudica sette delegati al Parlamento europeo.



Magyar intende utilizzare queste elezioni come spinta per sconfiggere Orban nel 2026. L'avvocato 43enne accusa il governo di una corruzione diffusa e denuncia che Fidesz avrebbe usato una "macchina della propaganda" per seminare profonde divisioni sociali. Le sue parole hanno fatto presa su molti ungheresi che desiderano un cambiamento.



Il partito di estrema destra Nostra Patria ha intanto ottenuto il 6% e manderà per la prima volta un eurodeputato a Bruxelles. L'Ungheria assumerà la presidenza semestrale a rotazione dell'Ue a luglio.