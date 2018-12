Ungheria, ancora proteste contro Orban: no alla legge "schiavitù"

Non si fermano le proteste, in Ungheria, contro il premier Viktor Orban. Le mobilitazioni sono state innescate dalla cosiddetta "legge schiavitù", il provvedimento che autorizza i datori di lavoro a chiedere fino a 400 ore di straordinario l'anno pagato però in tre anni. La norma è stata voluta per far fronte alla mancanza di manodopera nelle imprese. Picchiati due deputati dell'opposizione.