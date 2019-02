Un milione di euro per una Quaresima vegana: attivista di 12 anni lancia la "sfida" al Papa

"Sua Santità, potrebbe non mangiare carne durante la Quaresima?". Questa è l’insolita richiesta che Genesis Butler , attivista animalista di 12 anni, ha inviato a Papa Francesco . La lettera è parte del progetto “Million dollar Vegan” a cui hanno aderito personaggi come Paul McCartney, il poeta Benjamin Zephhaniah e l'attore Joaquin Phoenix. La proposta è semplice: se il papa accetterà la sfida, verranno devoluti un milione di dollari , donati dalla Blue Horizon International Foundation ad associazioni benefiche scelte dal pontefice stesso.

Genesis Butler nella sua lettera spiega le motivazioni di questa sfida: "Allevare e macellare animali causa indicibili sofferenze ed è anche una delle principali cause del cambiamento climatico. Ogni persona che sceglierà una Quaresima vegana risparmierà emissioni pari a quelle di un volo fra Londra e Parigi” spiega la bambina.



Il messaggio è stato rivolto al pontefice perché già si era preoccupato dei temi ambientali nella sua enciclica del 2015 “Laudato Sì”. “Siamo grati al Papa per aver parlato di queste problematiche ed è per questo che gli chiediamo di provare un’alimentazione vegana per la Quaresima – aggiunge Matthew Glover, CEO di “Million Dollar Vegan” – così da divenire un esempio di come ognuno di noi può allineare i propri principi con le proprie azioni”