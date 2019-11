Un giudice a Trump: "La sua Fondazione violò le norme, paghi due milioni"

Un giudice di New York ha ordinato a Donald Trump di pagare due milioni di dollari a organizzazioni no profit nell'ambito del patteggiamento sulla violazione delle norme sulle associazioni di beneficenza. Nella causa Trump è accusato di aver violato le norme per il finanziamento della campagna elettorale e di aver abusato dell'esenzione dalle tasse della Donald Trump Foundation, usata, secondo l'accusa, come un "libretto degli assegni" da Trump.