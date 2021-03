Ultimo giorno di Papa Francesco in Iraq: sarà a Mosul ed Erbil

Ansa

Dopo la visita a Baghdad, oggi Papa Francesco si sposterà verso il nord dell'Iraq, tra il Kurdistan iracheno e la Piana di Ninive. Sarà a Mosul per pregare per le vittime delle guerre, poi a Qaraqosh per incontrare i cristiani che erano stati scacciati dalle loro case dall'Isis. Concluderà questo terzo e ultimo giorno di viaggio in Iraq a Erbil, in Kurdistan, con la Messa allo stadio.