Uganda, 11 anni di carcere all'assassino del gorilla Rafiki

Il gorilla Rafiki ha finalmente avuto giustizia. Felix Byamukama, il bracconiere che lo aveva brutalmente ucciso nel giugno scorso in Uganda, è stato condannato a 11 anni di carcere. L'uomo si è dichiarato colpevole di ingresso illegale in un'area protetta e omicidio di gorilla, una specie in via d'estinzione. Rischiava l'ergastolo. Gli altri 3 uomini arrestati con Byamukama con l'accusa di caccia di frodo sono in attesa di processo.