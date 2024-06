Ue, Weber e Tusk (Ppe): "Molto vicini all'intesa su von der Leyen" | Tajani: "Germania e Francia perdenti alle europee, non impongano loro scelte"

Lunedì alla cena hanno partecipato i rappresentanti di Ppe, Pse e Renew Europe per trovare un accordo sulle nuove nomine in Ue. "Gli elettori hanno detto la loro. I partiti pro-europei e pro-democratici hanno ottenuto la maggioranza. Ora dobbiamo lavorare per tradurre quel risultato in un modo che rafforzi e unifichi il progetto europeo. Come seconda forza politica più grande in Europa, ci concentriamo sullo svolgere un ruolo costruttivo in quel processo. Dopo le elezioni europee, il Pse è pronto a sostenere il candidato del Ppe per la presidenza della Commissione europea, a condizione che i negoziati non coinvolgano famiglie politiche di estrema destra e che il programma rifletta veramente la necessità di rafforzare la nostra Unione", afferma in una nota il segretario generale del Partito dei socialisti europei Giacomo Filibeck, facendo eco a Tusk e Weber.