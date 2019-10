Ue, Von der Leyen: "Tre nomine rimangono aperte, ora bisogna accelerare"

"Siamo in una fase parlamentare, democratica e trasparente. Ho proposto 26 candidati; 23 sono stati accettati, tre non hanno ottenuto la maggioranza per vari motivi". Lo ha detto il presidente eletta della Commissione europea, Ursula von der Leyen, aggiungendo: "Le nomine ungherese, rumena e francese rimangono aperte. I prossimi cinque anni saranno decisivi per l'Europa e, per questo, insieme all'Eurocamera occorre agire velocemente".