Ue, von der Leyen al Ppe: "Nessun dialogo con i Patrioti"

"Nessun dialogo con i sovranisti". E' quanto, secondo fonti presenti alla riunione, ha assicurato il presidente designato della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, incontrando il gruppo del Ppe. La von der Leyen ha quindi spiegato che non ci sarà alcun incontro con il nuovo gruppo dei Patrioti, anche in caso di invito. Con tutti gli altri gruppi, se invitata, il presidente designato è disponibile all'incontro. Al centro della riunione ci sono stati anche i viaggi di Viktor Orban in Russia e Cina alle prime battute della presidenza ungherese.