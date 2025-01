Ue, von der Leyen: "Nuova realtà non piace, ma valori non mutano"

"Siamo entrati in una nuova era di dura competizione geostrategica. A noi europei questa nuova realtà non piace, ma dobbiamo affrontarla. I nostri valori non cambiano, ma per difenderli, alcune cose devono cambiare, dobbiamo essere forti economicamente". Lo ha affermato il presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, intervenendo alla Plenaria dell'Eurocamera. "Abbiamo a che fare con potenze di dimensioni continentali, che si confrontano tra loro soprattutto in base agli interessi. Questa nuova dinamica dominerà sempre più sempre più le relazioni tra gli attori globali. Le regole di ingaggio stanno cambiando", ha aggiunto.