Ue, Von der Leyen: "Draghi? Straordinario alla guida della Bce" 

Ansa

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in un'intervista rilasciata a La Stampa, elogia la figura di Mario Draghi, indicato dal presidente Mattarella come premier incaricato. "Non commentiamo le questioni politiche interne" degli Stati ma Mario Draghi "alla Bce ha svolto un ruolo straordinario e di questo ne sono tutti consapevoli. Non solo in Italia", ha detto la von der Leyen.