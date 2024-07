Fonti Ue: Bruxelles valuta di sfilare a Orban il Consiglio Esteri-Difesa per rappresaglia

Alla vigilia del vertice, dopo le sue visite a Mosca e Pechino, il premier magiaro aveva poi elogiato Trump - in un'intervista rilasciata alla Bild - evidenziando come ci siano "altissime probabilità" che Biden non venga rieletto. "Credo - ha dichiarato senza mezzi termini - che sarà un bene per la politica mondiale. Trump è un uomo di pace. Durante il suo mandato di quattro anni non ha iniziato una sola guerra e ha fatto molto per creare la pace in vecchi conflitti in aree del mondo molto complicate", ha aggiunto. Una presa di posizione che, in questo momento, sa di provocazione nei confronti di diversi leader Ue.