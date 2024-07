Parlamento Ue, gli ultraconservatori Vox lasciano Ecr per passare a Patrioti per l'Europa di Orban

La delegazione del partito spagnolo ultraconservatore Vox, guidata da Santiago Abascal, ha annunciato che lascerà il gruppo Ecr per aderire al nuovo gruppo "Patrioti per l'Europa", definendo questa scelta una "opportunità storica". "Giorgia Meloni rimarrà sempre un'amica e un'alleata", sottolinea il partito sovranista in una nota ufficiale. La piattaforma, lanciata dal premier ungherese Viktor Orban riferisce Vox, "riunirà una gran maggioranza di partiti che stanno guidando l'alternativa a popolari, socialisti ed estrema sinistra a Bruxelles".