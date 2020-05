Ue, tutti i Paesi con deficit oltre il 3% ma nessuna procedura

La Commissione europea non intende proporre alcuna procedura per disavanzi eccessivi in nessuno Stato anche se tutti i Paesi violeranno il limite del deficit/Pil al 3% nel 2020. E' quanto si legge nelle "raccomandazioni specifiche per Paese" elaborate a Bruxelles. I vertici Ue hanno infatti deciso di adattare le normative alla situazione senza precedenti legata alla crisi pandemica del Covid-19, che ha investito tutta la Ue.