Ue, Tusk: "Vertice straordinario 28 maggio per avvio iter nomine"

Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha annunciato un vertice straordinario dei 28 Capi di stato e di governo per il 28 maggio, "all'indomani del voto per il Parlamento europeo, per avviare il processo delle nomine dell'Ue". "Se un consenso si rivelerà difficoltoso, non esiterò a indire un voto su queste decisioni a giugno", ha aggiunto Tusk.