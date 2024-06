Ue, Tajani: Meloni punti i piedi, non si escluda Italia

"Domani Meloni parlerà. Sa quale è la nostra posizione, immagino sappia quale sia quella della Lega. Noi voteremo sì al pacchetto attuale, non credo che l'Italia possa votare no". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Bisogna vedere come è la trattativa. Le trattative vere - aggiunge - devono ancora cominciare. È ancora lunga la partita. È chiaro che Meloni deve puntare i piedi. Ha ragione a dire che ci può anche essere una decisione a maggioranza, ma non si può tenere fuori un paese come l'Italia. Meloni non è solo il capo di Ecr, è anche il presidente del Consiglio di un governo dove c'è anche il Ppe dentro".