Ue, Stati potranno agire contro Facebook per violazione privacy

ansa

La Corte di giustizia della Ue ha stabilito che anche un'autorità nazionale per la privacy, e non soltanto quella irlandese, può fare causa a Facebook in caso di violazione della direttiva sulla protezione dei dati (Gdpr). Lo dice una sentenza che vede l'autorità belga di protezione dei dati contro Facebook Irlanda, Facebook Belgio e Facebook Inc per aver raccolto dati attraverso i cookie, in violazione della direttiva.