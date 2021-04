Ue: riteniamo la Russia responsabile per la salute di Navalny

IPA

"Riteniamo Mosca responsabile per la salute di Alexei Navalny". Lo ha affermato l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, precisando che le condizioni di salute dell'oppositore russo "sono critiche. Abbiamo saputo che è stato trasferito nell'ospedale della prigione. Chiediamo che abbia accesso immediato ai suoi medici di fiducia". Borrell ha poi spiegato che non sono in preparazione nuove sanzioni contro Mosca, ma "la situazione può cambiare".