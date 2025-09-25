Concorrenza digitale, Ue allo scontro dopo la richiesta Apple di abrogare la legge

La Commissione Europea ha espresso "serie preoccupazioni" sul rispetto del Regolamento sui mercati digitali (Dma) da parte di Apple, dopo che l’azienda americana ha richiesto ufficialmente l’abrogazione della normativa. Il portavoce della Commissione, Thomas Regnier, ha commentato con fermezza la posizione del gruppo di Cupertino: "Non siamo sorpresi dal documento di lobbying di Apple. Ha contestato ogni singolo aspetto del Dma sin dalla sua entrata in vigore". Secondo Bruxelles, l’atteggiamento dell’azienda mette in dubbio la reale volontà di collaborazione con le istituzioni europee da parte dei giganti del web. Regnier ha inoltre ricordato che Apple è stata la prima società sanzionata nell’ambito della nuova normativa, evidenziando che la richiesta di abrogazione indebolisce la fiducia nel processo di regolamentazione condivisa.