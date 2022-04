Ue, raccolti 9,1 miliardi per i rifugiati ucraini: dall'Italia 610 milioni

"Oggi abbiamo raccolto 9,1 miliardi di euro per le persone in fuga dall'Ucraina".

Lo ha annunciato il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, mentre è in corso a Varsavia l'evento finale della campagna di raccolta fondi internazionale "Stand up for Ukraine". "Non ci volteremo dall'altra parte - ha affermato dal canto suo il premier Draghi -. Nelle ultime settimane il governo ha stanziato nuovi fondi per aiutare i rifugiati. In tutto, abbiamo stanziato circa 500 milioni di euro per sostenere gli ucraini che arrivano in Italia e 110 milioni in assistenza finanziaria per il governo ucraino".