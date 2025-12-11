L'Ue avvia una procedura d'infrazione contro l'Ungheria: "Limita la libertà di stampa"

La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Ungheria, contestando il mancato rispetto di diverse disposizioni previste dalla legge europea sulla libertà dei media e di alcuni requisiti contenuti nella direttiva sui servizi di media audiovisivi. Bruxelles ricorda che le norme principali del nuovo quadro regolatorio sono operative dall'8 agosto 2025 e mirano a tutelare libertà, indipendenza e pluralismo dei media nel mercato interno dell'Ue. Secondo l'esecutivo Ue, Budapest non rispetta le norme che impediscono l'ingerenza sul lavoro dei giornalisti e degli organi di informazione in Ungheria, limitandone le attività economiche e la libertà editoriale.