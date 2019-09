Ue, presidenza di turno: Johnson ha due settimane per fare proposte sulla Brexit

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha due settimane di tempo per presentare all'Unione europea i suoi piani per la Brexit: lo ha precisato Antti Rinne, primo ministro della Finlandia, presidente di turno del Consiglio Ue, al termine di un incontro con Emmanuel Macron. Rinne e il presidente francese hanno concordato che il Regno Unito dovrà produrre le proposte per iscritto entro la fine di settembre, altrimenti "è finita".