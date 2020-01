Ue: preoccupa fermo ambasciatore Gb in Iran, serve de-escalation

"Sono molto preoccupato per la temporanea detenzione dell'ambasciatore britannico in Iran". Lo ha scritto su Twitter il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, dopo la vicenda dell'ambasciatore britannico fermato sabato a Teheran con l'accusa di "istigazione alla rivolta", prima di essere rilasciato. "Il rispetto della Convenzione di Vienna è un obbligo. L'Ue chiede una de-escalation e l'apertura di uno spazio per la diplomazia", ha aggiunto.