Ue, premier olandese: "Nessuna tensione con l'Italia, c'è un buon rapporto"

"Se le tensioni con l'Italia ci sono mai state, cosa di cui non sono sicuro, ora non ce ne sono più. Abbiamo un buon rapporto". Lo ha detto il premier olandese, Mark Rutte, parlando ad un gruppo ristretto di media internazionali dopo il vertice Ue. "Sono stato in videoconferenza con Conte, Sanchez, Macron, Merkel, Michel e von der Leyen. Ci siamo ascoltati, ci aiuterà a trovare un accordo nelle prossime settimane", ha aggiunto.