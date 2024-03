Ue: "Il Patto sulla migrazione non porterà al modello Ruanda"

Il Patto Ue sulla migrazione "non aprirà la porta al modello Ruanda di tipo britannico in Europa".

Lo ha detto Ylva Johansson, commissario europeo per gli Affari interni, aggiungendo: "Se mi chiedete se bisogna lavorare con i Paesi terzi, dico di sì perché nessuno può gestire la migrazione da solo. Se mi chiedete se dobbiamo mandare via persone che chiedono asilo sul suolo europeo, rispondo di no". L'accordo Italia-Albania invece "è una cosa diversa. prevede lo sbarco di persone raccolte in acque internazionali, le loro domande di asilo saranno gestite dall'Italia e se verranno accolte saranno trasferite in Italia".