Ue: "Niente accordo con la Cina finché ci saranno le sanzioni"

Gli eurodeputati non prenderanno in considerazione alcun colloquio sulla ratifica dell'accordo fra Ue e Cina finché non saranno revocate le sanzioni cinesi contro i legislatori dell'Unione. In una risoluzione l'Europarlamento condanna con fermezza le sanzioni "immotivate e arbitrarie" recentemente imposte da Pechino a individui ed entità europee, tra cui cinque deputati, affermando che la mossa rappresenta un attacco alle libertà fondamentali.