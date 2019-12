Ue, Mike Pompeo si congratula con la nuova Commissione

Gli Stati Uniti si congratulano con la nuova Commissione europea e non vedono l'ora di lavorare insieme alla nuova presidente Ursula von der Leyen, insieme al presidente del Parlamento europeo David Sassoli e agli stati membri. E' quanto afferma il segretario di Stato americano Mike Pompeo, per il quale Usa e Ue devono lavorare insieme per "rafforzare le nostre relazioni commerciali e promuovere l'indipendenza energetica dell'Europa".