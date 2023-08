Ue, Michel: "Per essere più forti dobbiamo allargarci"

Per essere più forte "l'Ue deve rafforzare i legami.

Ecco perché è giunto il momento di affrontare la sfida dell'allargamento". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel definendolo per l'Unione "un obiettivo ambizioso, ma necessario". E ha spiegato: "Noi vogliamo essere più influenti per dare forma a un mondo migliore e vogliamo essere più forti per essere un alleato più forte, un attore globale che plasma il futuro". Ecco dunque la sua proposta: "Entro il 2030 dovremo essere pronti ad allargarci".