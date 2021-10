Ue, Michel: Consiglio europeo senza Merkel come Roma senza Vaticano

Ansa

"Il tuo addio dalla scena europea ci tocca politicamente ma ci riempie anche di emozione. Sei un monumento. Mi vengono in mente i confronti. Il Consiglio europeo senza Angela è come Roma senza il Vaticano o Parigi senza la Torre Eiffel. La tua saggezza mancherà soprattutto nei momenti complessi". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, alla cerimonia di congedo per Angela Merkel durante la riunione del Consiglio.