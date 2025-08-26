Ue, Metsola: "Draghi ha ragione, o cambiamo o saremo irrilevanti"

Dopo la sferzata di Mario Draghi all'Unione europea, la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola dà ragione all'ex premier, spronando al cambiamento. "L'Europa non è completa ma il suo destino dipende da tutti noi - esorta -, lottiamo per l'Europa, è questo il mio appello. Non sottovalutiamo mai ciò che possiamo diventare". E sulle critiche arrivate dal Meeting di Rimini: "Abbiamo bisogno di un'Europa più forte che promuove la pace, e come ha detto Draghi, la forza economica è il suo soft power ma non è più sufficiente: lo status quo non può bastare. Noi siamo davanti al bivio: o cambiamo o siamo destinati all'irrilevanza".