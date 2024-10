Giudizio Ue su Manovra, piano e deficit a fine novembre

Il giudizio della Commissione europea sul Documento programmatico di bilancio italiano (il Dpb, la sintesi della manovra con indicazioni standardizzate a livello europee), il Piano strutturale di bilancio a medio termine (Psb) previsto dal nuovo Patto di stabilità e la raccomandazione sul rientro del disavanzo nell'ambito della procedura per deficit eccessivo dovrebbero arrivare a fine novembre. Per l'Italia il rientro chiesto sul deficit dovrebbe essere lo stesso del piano di spesa. Per i Paesi che presenteranno il Psb in ritardo il responso potrebbe arrivare invece in un secondo momento.