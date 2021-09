Ue: "La Polonia assista e curi i migranti bloccati alla frontiera"

Ansa

Dopo la morte di quattro migranti per ipotermia e stenti alla frontiera tra Polonia e Bielorussia, la Commissione europea sollecita Varsavia "a garantire che le persone al confine abbiano la cura e l'assistenza necessaria". Lo ha detto un portavoce dell'Esecutivo comunitario, che definisce la situazione "preoccupante". "E' essenziale che la Polonia gestisca le frontiere in modo efficace. Ma questo non a costo di vite umane".