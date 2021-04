Ue introduce regole più severe contro i contenuti terroristici online

Il Parlamento europeo ha adottato una stretta contro i contenuti online ritenuti di natura "terroristica", dando il via libera definitivo a un regolamento che consente di obbligare le piattaforme a rimuovere messaggi, foto e video online entro un'ora. "Questo regolamento renderà piu' difficile per i terroristi abusare di Internet per reclutare e incitare ad attacchi in rete", ha affermato il Commissario europeo per gli Affari interni, Ylva Johansson.