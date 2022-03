Ue, Gentiloni: servono finanziamenti comuni per difesa-energia

Il finanziamento degli "ingenti investimenti" per "la difesa" e "la transizione verde" che l'Ue è chiamata ad affrontare "richiederà un quadro di sostegno delle regole di bilancio e potenziali nuovi meccanismi di finanziamento congiunto a livello europeo".

Lo ha detto il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, sottolineando che "questi investimenti sono cruciali per aumentare la nostra autonomia in questi settori strategici".