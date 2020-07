Ue: "errori" nel video di von der Leyen a sostegno di Plenkovic

Polemiche a Bruxelles per la partecipazione del presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a un video promozionale diffuso dall'Unione cristiano-democratica croata, il partito del premier Andrej Plenkovic, in piena campagna elettorale in Croazia. Il portavoce capo della Commissione, Erc Mamer, ha riconosciuto che "sono stati compiuti errori nella produzione del video, adotteremo procedure per evitare che si ripetano errori simili".