Ue, effetto Covid: nel 2020 tempi più lunghi per la giustizia civile

Il Covid pesa sul processo civile in Italia.

Stando ai dati pubblicati dall'Ue, i tempi necessari per arrivare a una sentenza di primo grado in un contenzioso civile o commerciale sono letteralmente esplosi, annullando i progressi compiuti negli anni precedenti. Nel 2020, infatti, ci sono voluti quasi 700 giorni per arrivare a sentenza, rispetto ai 540 del 2018-2019.