Ue: "Con l'ok dell'Ema ai siti produttivi, fino a 500 milioni di dosi in più nel 2021"

IPA

Il lavoro "per espandere la capacità produttiva dell'Unione europea" sui vaccini anti-Covid "prosegue senza sosta". E' quanto afferma la commissaria alla Salute, Stella Kyriakides, aggiungendo che "sei settimane fa abbiamo consegnato abbastanza sieri per vaccinare completamente il 70% degli adulti europei. Ora l'Ema ha approvato nuovi siti produttivi per BioNTech-Pfizer e Moderna, fino a 500 milioni di dosi in più nel 2021".