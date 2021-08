Ue, commissario Johansson: "Stop rimpatri forzati in Afghanistan"

Il commissario europeo Ylva Johansson chiede di "scoraggiare e prevenire rotte migratorie insicure e illegali" e bloccare "i rimpatri forzati in Afghanistan". Lo scrive nel dossier afghano in vista della videoconferenza straordinaria dei ministri dell'Interno sulla crisi dei migranti e sulla situazione a Kabul. Secondo la Johansson occorre "dare aiuto umanitario ai vulnerabili in Afghanistan e nei Paesi vicini".