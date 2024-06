Ue, chi è Kaja Kallas: l'anti-putiniana di ferro pronta a diventare Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza

Invece, il padre di Kallas, Siim, è stato primo ministro dal 2002 al 2003 e commissario europeo dal 2004 al 2014. Prima di buttarsi in politica e seguire le orme del genitore, Kaja ha studiato Legge e si è specializzata in competizione europea. Bruxelles, per lei, è sempre stata un punto di arrivo fin da giovane. Nel 2010, è iniziata la sua militanza nel Partito Riformista. Eletta deputata nel 2011, nel 2014 si è trasferita all'Eurocamera, dove è rimasta fino al 2018. Nell'aprile di quell'anno, ha vinto la corsa per la guida del partito. La premiership è arrivata, però, solo nel gennaio del 2021, dopo una crisi di governo. Nulla in compenso a ciò che stava per abbattersi sull'Europa, specialmente nel suo quadrante orientale.