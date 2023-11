Ue, Michel e von der Leyen in Cina il 7 e 8 dicembre

Il presidente del Consiglio Ue Charles Michel e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen si recheranno in Cina il 7 e 8 dicembre per il primo summit tra Ue e Cina in questi 4 anni di legislatura.

Ad annunciarlo è stato Michel. "Avremo un summit bilaterale con il presidente cinese Xi il 7 e 8 dicembre", ha detto Michel, ricordando la chiara posizione emersa negli ultimi Consigli europei nei rapporti con la Cina e sottolineando, tra i temi sul tavolo, la necessità di "riequilibrare" i rapporti economici con Pechino.