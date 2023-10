Ue, Borrell in Cina: "Visita importante per rapporti bilaterali"

L'alto rappresentante Ue per gli Affari esteri Josep Borrell è arrivato in Cina, per presiedere insieme all'omologo Wang Yi il "dialogo strategico Ue-Cina".

Si tratta, scrive su X, di "una visita importante per discutere delle relazioni Ue-Cina e delle principali sfide regionali e globali con autorità governative, studiosi e rappresentanti delle imprese". La sua missione si concluderà sabato 14 ottobre.