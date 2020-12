Ue autorizza commercializzazione vaccino Pfizer-BioNTech

IPA

Dopo l'ok ricevuto dall'Ema, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato il via libera all'immissione in commercio del vaccino Pfizer-BioNTech. L'azienda farmaceutica aveva detto di essere pronta a far partire le consegne dei vaccini, mancava solamente l'autorizzazione da parte della Commissione. I camion ora potranno lasciare i depositi per far arrivare le dosi nei Paesi membri dell'Ue.