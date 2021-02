Ue: approvazione accelerata sui vaccini per contrastare varianti

Ansa

La Commissione europea mercoledì "presenterà una proposta per accelerare l'autorizzazione dei vaccini adattati alle nuove varianti". Lo ha detto la portavoce Vivian Loonela. "Non ci sarà bisogno di ricominciare il processo di autorizzazione da capo - ha detto la funzionaria - quando si tratterà di adattare il vaccino per le varianti, la procedura di autorizzazione sarà modificata mantenendo inalterati i livelli di sicurezza".