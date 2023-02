Ucraina, Zelensky destituisce comandante forze congiunte Moskalyov

In Ucraina, Zelensky ha rimosso dal suo incarico il comandante dell'Operazione delle forze congiunte (Jfo) ucraine, Eduard Moskalyov.

L'annuncio della rimozione è contenuto in uno stringato decreto presidenziale, che non fornisce alcuna spiegazione in merito alle ragioni del provvedimento. Moskalyov era stato nominato lo scorso marzo a capo della Jfo, che coordina di fatto l'offensiva ucraina contro le forze russe nella regione orientale del Donbass.