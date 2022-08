Ucraina, Zelensky: "Ricacceremo i russi oltre il nostro confine"

"Gli occupanti russi devono saperlo: li cacceremo al confine.

Al nostro confine, la cui linea non è cambiata". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo: "Se non mi ascoltano se la vedranno con i nostri difensori, che non si fermeranno finché non libereranno tutto ciò che appartiene all'Ucraina. E non è una novità, lo diciamo da 187 giorni". Se vogliono sopravvivere, è tempo che i militari russi scappino. Tornino a casa. Se hanno paura di tornare a casa in Russia, si arrendano e garantiremo loro il rispetto di tutte le norme della Convenzione di Ginevra".