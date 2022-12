Ucraina, Zelensky dopo i nuovi raid russi: "Non perdoneremo"

"L'Ucraina non perdonerà".

Lo ha detto Volodymyr Zelensky sui social dopo i nuovi raid russi sul Paese nell'ultimo giorno dell'anno. "Lo Stato terrorista non sarà perdonato. Coloro che ordinano gli attacchi e coloro che li eseguono non riceveranno perdono", ha continuato denunciando "razzi contro il popolo". Poi, rivolto ai soldati di Mosca: "Il tuo leader vuole dimostrare di avere l'esercito dietro di sè e di essere in vantaggio. Ma si sta solo nascondendo. Si nasconde dietro i militari, dietro i missili, dietro le mura delle sue residenze e dei suoi palazzi. Si nasconde dietro di te e brucia il tuo Paese e il tuo futuro".