Ucraina, Zelensky: "Putin userà nucleare solo se perderà contatto con realtà"

Vladimir Putin utilizzera' armi nucleari "soltanto se perderà contatto con la realtà e con il buonsenso".

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa a Kiev. "Ma non voglio credere in questa possibilità", ha aggiunto precisando che l'Ucraina non userebbe mai armi nucleari anche se ne fosse in possesso.