Ucraina, Zelensky pubblica foto città distrutte: "Occupanti responsabili"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato su Facebook alcune foto della distruzione causata dai bombardamenti russi nelle città del Paese e un post in cui afferma: "Gli occupanti saranno responsabili di tutto ciò che hanno fatto in Ucraina.

Saranno responsabili di Bucha, Kramatorsk, Volnovakha, Okhtyrka. Per Gostomel e Borodyanka. Per Izyum, per Mariupol e tutte le altre città e comunità dell'Ucraina attaccate. Mai più", ha concluso.